اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لموظف وميكانيكى بتهمة الاتجار فى المخدرات بحدائق القبة

الأحد، 12 يونيو 2022 03:06 م
السجن 3 سنوات لموظف وميكانيكى بتهمة الاتجار فى المخدرات بحدائق القبة كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناصر صادق وعضوية المستشارين سمير أبو دوح، ومحمد المحمودي، وسكرتارية حسام كمال أحمد، بمعاقبة مدير شركة وميكانيكى بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه والمصادرة.

 

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى رجال المباحث بقسم شرطة حدائق القبة، معلومات تفيد أن المتهمين يتاجران في المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة المعلومات، حيث انتقلت قوة أمنية بعد استئذان النيابة العامة الى مكان وجود المتهمين، وعمل كمين لهما حيث تبين استقلالهما سيارة نقل فتم القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على جوهر مخدر الحشيش، فتم احالتهما للنيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق .

 

 


جنايات القاهرة

مخدر الحشيش

اخبار الحوادث

الاتجار في المخدرات



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