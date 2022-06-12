السجن المؤبد لـ3 متهمين خطفوا شخصا وعذبوه لسرقته فى بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5142 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 607 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أبو الأثرار ع ا"، عاطل، و "ربيع ع ا"، عاطل، و "محمد ع ا"، جميعهم مقيمين ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، احتجزوا المجني عليه "جمال م ع"، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة، بأن استدرجوه لأحد المزارع وما أن ظفروا به حتى كالوا له ضربات استقرت باليدين اليمني واليسرى وكان ذلك باستخدام أداة "سوط" -محل الاتهام اللاحق - وارتكبوا جريمتهم محل الوصف الثاني، حيث احتجزوه فترة زمنية وعذبوه بالتعذيبات البدنية تسهيلاً لارتكاب جريمتهم محل الوصفين الثاني والثالث وأحدثوا ما به من إصابات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه، بأنهم وحال ارتكابهم جريمتهم محل الوصف الأول والوا التعدي عليه ضرباً محدثين إصاباته كما بثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين أكرهوا بالتهديد المجني عليه سالف الذكر علي التوقيع علي سندات موجدة لدين (عدد من إيصالات الأمانة) بأن أشهروا في وجهه الأسلحة النارية وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء - محل التهمة التالية – مهددين إياه حال ارتكاب جريمتهم محل الوصف الأول باحتجازه بأحد المزارع وترويعه وبث الرعب في نفسه والتعدي عليه ضرباً وتوصلوا بتلك الوسيلة القسرية إلى شل مقاومته والاستحصال علي توقيعه علي تلك الإيصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأخيرا، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه د، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة"، وحازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " سوط ".