التصريح بدفن جثة شاب لقى حتفه غرقا بنهر النيل فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بالحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تعرض شاب للغرق بنهر النيل لعدم إجادته السباحة بمنطقة الحوامدية، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق عامل بنهر النيل في الحوامدية، بإجراء التحريات تبين أن عامل خلال السباحة بنهر النيل تعرض للغرق وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، والتوصل لأفراد أسرته، ولم يشتبهوا في مصرعه جنائيا، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

يذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.