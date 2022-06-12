الاستقرار سيد الموقف.. أسعار الخضروات والفاكهه في الأسواق

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور استقرارا ملحوظا اليوم وعلى رأسها الطماطم لتتراوح بين ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيها مقابل 7 جنيهات الأيام الماضية ، والبطاطس 2 إلى 3.5 جنيه والبصل 1 إلى 2.25 جنيه والكوسة 2 إلى 4جنيات .

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5.5 إلى 6.5 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي 2.5 إلى 3.5 جنيه، والرومي 1.5 إلى 2.5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الفلفل الألوان 5 إلى 8 جنيهات في سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 2.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 3 جنيه والثوم 7 إلى 11 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

الأسعار المنشورة في سياق السطور السابقة تعبر عن سوق الجملة، أما عن أسعار المستهلكين فقد تختلف من منطقة إلى أخري ومن محافظة إلى أخرى حسب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وقالت شعبة الخضروات والفواكه، إن البطيخ والخوخ الموجود في الأسواق آمن للاستهلاك، وإن ما أثير مؤخرا من شائعات عن بعض أصناف الحاصلات الزراعية وخاصة البطيخ والخوخ غير صحيح.

وقالت الشعبة على لسان حاتم النجيب نائب الرئيس، إن الكميات المطروحة حالًيا من البطيخ الموجود في السوق من زراعات كفر الشيخ والبحيرة، وآمنة للاستهلاك تماما، وأن سوء تخزين من قبل بعض الباعة قد يتسبب في تحلل البطيخ من الداخل وتناولها قد يحدث بعض المغص للمستهلك، لذلك يجب على المستهلك شراء البطيخة من مكان يقوم بالتخزين بعيدا عن حراراة وأشعة الشمس.