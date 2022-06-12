الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بتعذيب طفلة حتى الموت فى القطامية

كتب أحمد حسني - أسماء شلبى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بتعذيب طفلة حتى الموت في القطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسن أحمد، وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وعبد الجليل مفتاح ومحمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر شريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليها الطفلة، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلها، ظنًا منهم أن في ذلك الخلاص من افتضاح أمر تجارتهم بالمواد المخدرة.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين انهالوا عليها ضربًا وصعقًا وحرقًا حتى أغشى عليها، فقاموا بكتم نفسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا بها الإصابات الموجودة بتقرير الصفة التشريحية.