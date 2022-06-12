اعترافات لص الموتوسيكلات فى منشأة ناصر: أسرقها بأسلوب "توصيل الأسلاك"

كتب: سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة في جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بدائرة قسم منشأة ناصر، اعترف بمزاولته نشاط إجرامي، تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وأضاف أنه ارتكب واقعة سرقة دراجة نارية أخرى، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين، واتهموه بالسرقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة دراجته النارية عقب تركها بإحدى المناطق في دائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المستولى عليها.