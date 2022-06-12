اتباع نظام غذائى سليم يخفض وزنك دون الحاجة لرجيم القاسى

كتبت فاطمة خليل



نصائح لإنقاص الوزن دون اتباع ريجيم 1- ممارسة الرياضة والنشاط البدنى يعتقد معظم الناس أن اتباع نظام غذائي سليم فقط هو مفتاح فقدان الوزن؛ على الرغم من أهمية تناول الطعام بوعي، لذا نقدم لك فى هذا التقرير مجموعة نصائح لإنقاص الوزن بدون اتباع ريجيم أو نظام دايت، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تلعب الرياضة دورًا مهمًا في إنقاص الوزن بشكل صحي، ممارسة الرياضة 5-6 مرات في الأسبوع أمر ضروري.

إن اتباع نظام لياقة مخصص سيوفر للفرد النتائج المرجوة هناك عدة طرق مختلفة لممارسة الرياضة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو رفع الأثقال ليست الطريقة الوحيدة لفقدان الوزن. يمكن أيضًا الانخراط في الرياضة والرقص والزومبا واليوجا.



2- لا تجعل جسمك يشعر بالجوع

من المهم جدًا تناول التغذية السليمة أثناء محاولة إنقاص الوزن أو إدارته.



يمكن أن يؤدي تقييد وجود مجموعة غذائية معينة أو الجوع إلى حدوث أوجه قصور وقد يكون له تأثير ضار على الصحة. قد يؤدي هذا أيضًا إلى انخفاض مستويات الطاقة ، والشراهة في الأكل والإغماء. ويتسبب الجوع في زيادة الوزن.



3- أكل صحي وليس أقل

الأكل الصحي مع فقدان الوزن مهم إن تناول وجبات أقل أو عدم تناول وجبات مناسبة يمكن أن يقلل من عملية التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى مزيد من المشاكل مثل تساقط الشعر والإمساك والصداع المستمر والتعب والاكتئاب.



التركيز المفرط على تناول كميات أقل من الطعام يمكن أن يؤدي أيضًا إلى اضطرابات الأكل.



يجب تضمين الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان في النظام الغذائي.



النظام الغذائي الصحي يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المتحولة والمشبعة. يمكن أن يساعد تجنب الأطعمة المصنعة والسكر المفرط على تحقيق أهدافه.



يعتبر تناول البروتين والألياف أمرًا ضروريًا. يمكن أن تساعد إضافة المكسرات والبذور واللحوم الخالية من الدهون في استكمال المتطلبات الغذائية.



4- جدول نوم مناسب

يلعب جدول النوم دورًا مهمًا في إنقاص الوزن الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد لن يحافظ على نشاط الفرد فحسب ، بل سيوازن أيضًا بين مستويات الكورتيزول ، وهو هرمون مرتبط بالتوتر.



الإجهاد هو سبب معروف لزيادة الوزن لأنه يتسبب في إفراط الفرد في تناول الطعام ويزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والدهنية والمالحة.



النوم في الوقت المحدد يمكن أن يمنع أيضًا تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل. قد يؤدي قلة النوم أيضًا إلى تقليل معدل الأيض في حالة الراحة.



أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم جدول نوم مناسب يفقدون الوزن بشكل أسرع وأكثر كفاءة من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.



5- شرب كمية كافية من السوائل

من المهم شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا. يساعد الماء في تكسير الطعام مما يسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح. يساعد الماء على حرق المزيد من السعرات الحرارية ويقلل الشهية.



يساعد على إزالة الفضلات من الجسم التي قد تزيد من الوزن وتترك الشعور بالانتفاخ.

6- دور الصحة النفسية

لا يقتصر الحفاظ على اللياقة البدنية الجيدة على الصحة البدنية فحسب ، بل يشمل أيضًا الصحة العقلية.



كثير من الناس غير قادرين على إنقاص الوزن حتى بعد ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي لأنهم لا يحاولون أن يكونوا لائقين نفسياً كما يحاولون أن يكونوا بدنيًا. يتبع الكثير من الناس أنظمة غذائية معينة وأنظمة لياقة بدنية لمواكبة معايير المجتمع. من المهم أن تعرف أن فقدان الوزن لا يمكن أن يحدث أبدًا تحت الضغط أو القوة إن خسارة الوزن والحفاظ عليه بنجاح يتطلب إرادة.



الإجهاد المفرط والقلق وتقلب المزاج والاكتئاب هي بعض حالات الصحة العقلية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على زيادة الوزن.