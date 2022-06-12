اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 07:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إعلام بريطانى: مقتل عسكرى بريطانى سابق فى معارك سيفيرودونيتسك الأوكرانية

الأحد، 12 يونيو 2022 06:34 م
إعلام بريطانى: مقتل عسكرى بريطانى سابق فى معارك سيفيرودونيتسك الأوكرانية أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد إعلام بريطانى، مقتل عسكرى بريطانى سابق فى معارك سيفيرودونيتسك الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الارتفاع الحاد فى أسعار المواد الغذائية حول العالم، والذى نجم عن استمرار العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تسبب فى تفاقم مخاطر المجاعة ومن ثم زيادة الضغط على منتجى الوقود منخفض الكربون المشتق من المحاصيل، ما زاد الجدل حول مفهوم "الغذاء مقابل الوقود".

 

وأضافت الصحيفة، اليوم الأحد، أن إنتاج الوقود الحيوى العالمى وصل إلى مستوى قياسى، قبل بدء العمليات الروسية، فى العديد من دول العالم، حيث خصصت الولايات المتحدة، المنتج الرئيسى للوقود الحيوى فى العالم، حوالى 36% من إجمالى إنتاج محصول الذرة لديها إلى الوقود الحيوى فى العام الماضى وحده، فى حين مثَّل وقود الديزل الحيوى 40% من إمدادات زيت فول الصويا، وبعد ذلك، ناشدت بعض شركات الأغذية واضعى السياسات بتخفيف التفويضات لمزج الوقود الحيوى فى البنزين والديزل لصالح زيادة إمدادات الحبوب والزيوت النباتية العالمية.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة