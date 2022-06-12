إصابة 9 أشخاص فى حادثين سير ببنى سويف بينهم سيدات وأطفال

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 9 أشخاص، بإصابات متنوعة، مساء السبت، بينهم 4 سيدات وطفلتان، في حادثين سير بطرق بني سويف وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

في الحادث الأول، أصيبت 4 سيدات وطفلتين في حادث انقلاب توك توك بمدخل قرية بني عفان بمركز بني سويف، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابات هن: ملك عبد العظيم بسيوني، 10 سنوات، نسمة رمضان عبد العظيم، 35 سنة، ومنه عبد العظيم بسيوني، 13 سنة، وجمعة رفعت عبد العظيم، 35 سنة، وياسمين جمعه عبد العظيم، 15 سنة، منى جابر شعبان، 40 سنة، وجميعهم يقيمون بقرية بني عفان مركز بني سويف، واصابتهن تنوعت بين كدمات وسحجات وجروح.

وفي الحادث الثاني اصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الأزهري بمدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: محمد فتحي محمد، 40 سنة، مقيم الأزهري بمدينة بني سويف، تاجر، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومصطفى محمد زكي، 38 سنة، مقيم الأزهري بمدينة بني سويف، 38 سنة، تاجر، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و اسعد قرني خليفة، 53 سنة، تاجر، مقيم الازهري بمدينة بني سويف، مصاب سحجات وكدمات بالجسم.