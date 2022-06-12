إصابة وزير صحة تايوان بكورونا مع استمرار تفشي عدوى الفيروس بالبلاد

أ ش أ

أعلنت القيادة المركزية للأوبئة في تايوان، اليوم الأحد، إصابة وزير الصحة التايواني تشين شيه-تشانج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن أظهر نتيجة إيجابية في اختبار سريع للعدوى.



وأشارت القيادة - في بيان نقلته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية - إلى أن تشين سيظل قيد الحجر الصحي في منزله لحين تعافيه من عدوى كورونا، لافتة إلى أن عددا من المسئولين في الحكومة التايوانية ممن التقوا أو اجتمعوا بوزير الصحة تم إخضاعهم لاختبارات الكشف عن الفيروس، وظهرت نتائجهم جميعا سلبية.



وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية إكزافيير تشانج "إن الرئيس التايواني تساي إنج-وين لم يلتق وزير الصحة تشين وجها لوجه مؤخرا بل ناقشا تطورات جائحة كورونا والإصابات اليومية والإجراءات الجديدة عبر الهاتف".



وأعلنت القيادة، في بيانها، أن تايوان سجلت 50 ألفا و657 إصابة جديدة بكورونا، بجانب 163 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في انخفاض ملحوظ في حصيلة الإصابات اليومية بنحو 30 ألف إصابة عن أمس السبت.



وشهدت تايوان مؤخرا موجة تفشي واسعة النطاق لفيروس كورونا المستجد، وارتفعت فيها حصيلة الإصابات اليومية بشكل كبير، رغم تمكنها من احتواء الفيروس خلال العامين الماضيين.. وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد حتى اليوم مليونين و892 ألفا و263 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4171 حالة وفاة.