إصابة عامل بطلق نارى بطريق الخطأ على يد صديقه بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى جرجا العام مصابا برش خرطوش بالساق اليسرى أسفل الركبة وتم تحويله للمستشفى الجامعى وذلك إثر خروج طلقة نارية من سلاح نارى كان بحوزة عامل أثناء تواجدهما بالأرض الزراعية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق رش خرطوش عن طريق الخطأ أثناء عبث عامل آخر بسلاح نارى غير مرخص أثناء تواجدهما بالأرض الزراعية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز جرجا بوصول المدعو مدحت ر ع 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا إلى مستشفي جرجا مصاباً " رش خرطوش بالساق اليسرى أسفل الركبة " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي العام.

وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده بالأرض الزراعية بذات الناحية وبصحبته المدعو أدهم م ع 23 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وحال عبث الأخير بسلاح ناري " فرد خرطوش محلي الصنع خاصته " خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم " فرد خرطوش محلي الصنع " بإرشاده وأقر بإرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.