إصابة شخصين بينهما طفلة فى حادث تصادم بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق مدخل العزبة بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق، بين سيارة ومركبة توك توك، نتج عنها إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة المركز بين سيارة ومركبة توك توك ووجود مصابين. تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوقوع مصادمة على الطريق بمدخل العزية بقرية بنى هلال دائرة المركز نتج عن الحادث إصابة محمد . ا . ع 24 سنة بإشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر وإصابة سهيلة . م . ج 8 سنوات بجرح بالاذن اليسرى تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتم التحفظ على السيارة والتوك توك وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.