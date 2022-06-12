اليوم السابع
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إزالة 6 حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية بنى محمد فى المنيا.. صور

الأحد، 12 يونيو 2022 02:28 م
إزالة 6 حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية بنى محمد فى المنيا.. صور إزالة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

من جانبها، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف، والعشوائي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت الوحدة المحلية لـ "قرية بنى محمد سلطان" إزالة (6) حالات تعدي على أرض زراعية باستخدام معدات الوحدة المحلية، بالإضافة إلى رفع ٣٠طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

 

وأضاف الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة لن تتهاون مع أي تعديات للبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حفاظاً على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.


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