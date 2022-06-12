اليوم السابع
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إخماد حريق في كافيه بمنطقة كوبري الرباط بالمحلة دون وقوع إصابات

الأحد، 12 يونيو 2022 09:46 م
إخماد حريق في كافيه بمنطقة كوبري الرباط بالمحلة دون وقوع إصابات مطافى
الغربية - مصطفى عادل

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تمكنت الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية من إخماد حريق اندلع في أحد الكافيهات بمنطقة كوبري الرباط دون وقوع اصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في أحد الكافيهات بمنطقة كوبري الرباط بالمحلة.
 
انتقلت سيارة مطافي وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات، وتبين أن الحريق بسبب تسريب الغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

مدير امن الغربية

المحلة

حريق

محافظة الغربية



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