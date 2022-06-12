أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 12 يونيو 2022

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12 يونيو 2022 استقرار ملحوظ بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على المعدن الأصفر في البورصة العالمية والتي سجلت 1871 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 860 جنيها.

عيار 21 يسجل 1003 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1146 جنيها.

الجنيه الذهب 8024 جنيها.

أونصة الذهب 1871 دولارا.

وقالت شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن الأسواق العالمية للذهب تترقب الآن إعلان أسعار الفائدة الأمريكية، التي يكون لها تأثير كبير على تداولات الذهب وحجم الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يؤثر بالطبع على حركة الذهب في السوق المصري.

وأشارت إلي أن هبوط أسعار الذهب في مصر تحت 1000 جنيها للجرام لأول مرة منذ 21 مارس الماضي مؤشر على تراجع المضاربة على الدولار، وكذلك الأمر مرتبط بعوامل العرض والطلب خلال الأسبوع الماضي لكن السعر عاد للصعود فوق 1000 جنيها للجرام.