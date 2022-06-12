أخبار مصر.. غدا طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لوزير خارجية جمهورية لاتفيا أيدجرز ريتكفيتش.

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية لاتفيا ويؤكد التطلع لتكثيف التعاون المشترك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا أيدجرز ريتكفيتش، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

ختام فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك "فيصل - 12" بالسعودية اختتمت فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك " فيصل – 12" بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية ، والذى يأتى فى ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.

رئيس الوزراء يتابع الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه، وجذب الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوي، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وعدد من المستثمرين، وممثلي الشركات العالمية.

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2022

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2022، والتى سيتم إستقبالهم إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/06/2022.

شكري يشدد على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مخرجات الحل للأزمة الليبية في المؤتمرات الدولية لابد من الاهتمام بها، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار قرارات مجلس النواب الليبي بخصوص السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة وصول ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية فى وقت محدد، كي تتولي السلطة حكومة جديدة تحافظ على ثروات ليبيا لشعبها. غدا طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

التعليم تبدأ تلقى اعتذارات الأعضاء المشاركين بامتحان الثانوية العامة 14 يونيو حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تلقي طلبات الراغبين في الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، حيث وجهت المديريات باستقبال طلبات الراغبين فى الاعتذار بداية من 14 يونيو وحتي 16 من نفس الشهر، موضحة، أنه يتم تلقي الاعتذارت عن امتحانات الثانوية العامة من الأعضاء الذين تنطبق عليهم الشروط.

المركز الإعلامى للوزراء: مصر على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا..فيديو

عززت الدولة المصرية من مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي، وذلك من خلال صياغة وتنفيذ خطط وآليات استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والترويج للتراث الثقافي والتاريخي والحضاري المصري والاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية وتنويعها بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، الأمر الذي أسهم في استقطاب السائحين من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل التطبيق الصارم لإجراءات السفر الآمن، وتجديد الشهادات الدولية التي حصلت عليها المطارات المصرية في مجالات الجودة والسلامة الصحية، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذي يشكل أحد الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية. التخطيط: وقف نفقات سيارات الركوب للمسئولين ترشيدا للإنفاق الحكومى أكد الدكتور أحمد كمالى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة، التزام الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومى، مشيرا إلى أن هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوقف نفقات سيارات الركوب للمسئولين، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف والشرطة مستثناة من هذا القرار. مجلس الدولة يعلن حلف اليمين للقاضيات المنتدبات غداً هنأت إدارة مجلس الدولة، القاضيات المعينات في وظيفتي (مستشار مساعد من الفئة (ب)، ونائب بمجلس الدولة)، بالقرار الجمهوري رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢، وتتمنى لهن حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية 2023/2022 وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23، كما وافق على التأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة بمشروع القانون 3/2022.

استيفاء الاختبارات الصحية شرط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية

اشترطت الداخلية على الراغبين في الالتحاق لمعاهد معاونى الأمن استيفاء الاختبارات الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

منظمة الأغذية والزراعة: مصر بالمركز الخامس عالميا فى إنتاج الطماطم لعام 2020

أظهرت إحصائية لقاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن إنتاج الطماطم فى العالم خلال العام 2020 بلغ 186.6 مليون طن، منهم 62.6% من آسيا فقط، والباقى موزع على دول العالم، حيث دخلت مصر، ضمن أكثر 5 دول إنتاجًا للطماطم في العام 2020.

"التخطيط": مشروعات مبادرة "حياة كريمة" مستمرة رغم الظروف الاستثنائية

أكد الدكتور أحمد كمالى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة، على أن هناك تركيز على إنهاء المشروعات الاستراتيجية القائمة، مشددا على أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" مستمرة نظرا لتأثيرها على الوضع التنموى بكافة القرى المصرية.

الداخلية: عدم سداد مصاريف حج القرعة يعتبر تنازلا عن الفرصة

أكدت الداخلية اعتبارها عدم سداد تكاليف حج القرعة للفائزين بها هذا العام، والمقدرة بنحو 94 ألف جنيه، بمثابة تنازل عن فرصة الحج. ميناء الإسكندرية يستقبل الدفعة الأولى من أوناش الساحة العملاقة.. صور أعلنت وزارة النقل استقبال الدفعة الأولى لعدد 6 أوناش ساحة كهربية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT والتي تعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية. لجنة المسار الدستورى الليبى تعود للقاهرة لبدء الجولة الثالثة من الاجتماعات أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل أن لجنة المسار الدستوري الليبي تعود للقاهرة لبدء الجولة الثالثة من الاجتماعات، موضحة أن الاجتماعات تستهدف الوصول إلى إطار دستوري تجري على أساسه الانتخابات في ليبيا، السكة الحديد تنتهى من ترميم القطار الملكى وإعادته لشكله التاريخى.. فيديو وصور قامت هيئة السكك الحديدية من خلال ورشة ايرماس المتخصصة في صيانة وعمرات الوحدات المتحركة وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعتين لوزارة النقل، بالانتهاء من ترميم القطار الملكي وإعادته إلى حالته التاريخية، ومكوناته الطبيعية مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي. التعليم: انتهاء إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر" قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "من أجل بناء جيل مصري يمتلك مهارات حقيقية بمقاييس عالمية نسابق الزمن لاستكمال نظام التعليم الجديد والذي يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائي في سبتمبر المقبل وكذلك نسعى لجيل يمتلك المهارة ويحترم الآخر ولديه أيضا حصيلة من القيم والأخلاقيات وفخور بهويته المصرية والعربية، لذلك تم الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر" كما نرى في الأغلفة المرفقة".