أخبار البورصة اليوم الأحد 12/ 6/ 2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 12-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.531 مليار جنيه.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.531 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 456.3 مليون ورقة مالية بقيمة 537.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.78%، والعرب على 5.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 43.1 مليون جنيه، 4.01 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 63.5 ألف جنيه، 83.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 12465 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3996 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1190 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

النيل للأدوية

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل خلال جلسة تداول اليوم الأحد لعدد 212.9 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون جنيه.

أعلنت شركات دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سينار فارما، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى 2500 سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 165.8 ألف سهم، 481.5 ألف سهم، على التوالي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوي الأصول 70 ألف سهم، 194.5 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 251.8 ألف سهم، 550 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 12.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، أكتوبر فارما، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، تعليم لخدمات الإدارة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 11572 سهم، 4882 سهم، 122.1 ألف سهم، 12.4 مليون سهم، 2808 سهم، 65 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم بشركة مستشفى النزهة الدولي 26.4 ألف سهم.

مصر للألومنيوم

قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه جاري دراسة تطوير المصنع الحالي للشركة لرفع الكفاءة الإنتاجية للمعدات للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمصنع الحالي وهي 320 ألف طن سنويًا عن طريق شركة بيكتل الأمريكية، ولم تنتهي الدراسة من تحديد التكلفة المالية للتطوير حتى تاريخه، أما بالنسبة لإنشاء الخط السابع، والذي أثبتت دراسة الجدوى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع، إلا إذا أصبحت تكلفة الكيلو وات ساعة 85 قرشًا.

يونيراب

قالت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، إن مجلس الإدارة ناقش ظروف الشركة الحالية، وأوصى المجلس بتعظيم الإنتاجية حتى يتحقق هامش ربح لتدبير السيولة اللازمة للتشغيل.