أخبار الاقتصاد اليوم.. الحكومة تستهدف سنويا جذب 10مليارات دولار استثمارات أجنبية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 12-6-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تأكيد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، سنويًا؛ بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي.

المالية: الحكومة تستهدف جذب 10مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قمة المناخ التى تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، تُعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية فى جمهوريتنا الجديدة، حيث تُوفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، داعيًا الشركات الكورية للاستثمار فى الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمياه، وقال: «نحن جاهزون للإسهام فى تذليل العقبات؛ على نحو يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، سنويًا؛ بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم».

وزيرة التجارة: مصر تدعو لوضع أجندة تجارية عربية لمفاوضات تحقيق الأهداف التنموية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة دعم مصر لدور المجموعة العربية فى منظمة التجارة العالمية وبما يدعم حقوقها بمنظومة إتخاذ القرار فى كافة الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية، مشيرةً إلى أهمية وضع أجندة تجارية عربية طموحة وبلورة موقف مترابط فى كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة وكذا التنسيق مع المجموعات الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموا وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها باجتماع وزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونية الجاري بمدينة جنيف السويسرية، وقد شارك فى الاجتماع الذى ترأسه الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة السعودى، وزراء تجارة الدول العربية الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية الى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية.

وزير البترول: بدء إجراءات إقامة منطقة بترولية جديدة "الحديثة" بالتبين

اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية البدء في إجراءات وخطوات اقامة المنطقة البترولية في منطقة التبين بالقاهرة الكبري "المنطقة الحديثة" علي مساحة 1000 فدان والمخطط لها أن تضم عددا من المشروعات في مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل وتدفيع المنتجات البترولية كشرايين جديدة اضافية تخدم حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من والي صعيد مصر عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول علاوة على أنشطة لشركات بتروجت وبتروجاس وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.

وجاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية بحضور عدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات البترولية.

واستعرض الاجتماع مخطط إقامة المنطقة البترولية الجديدة بالتبين حيث القي الضوء علي مشروع محطة تخزين وتدفيع البترول الخام والمنتجات البترولية لشركة أنابيب البترول بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه وتهدف للقيام بنشاط التخزين بالمستودعات وكذلك تدفيع الخام القادم من منطقة السخنة عبر منطقة التبين بواسطة خطوط أنابيب الشبكة الي مصفاة تكرير البترول بأسيوط و تدفيع فائض المازوت من اسيوط الي منطقة السخنة عبر التبين.

وزير الإسكان يصل مدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات المختلفة

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة العلمين الجديدة، لتفقد المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها، الأبراج الشاطئية، والمشروعات السكنية والخدمية.

وبالنسبة لتفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجاً تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية.

ويتم تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية.تم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحي والذى يبلغ طوله 7 كم.

وجارٍ تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمنطقة الداون تاون .تضم منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة 40 عمارة بها 1320 وحدة.