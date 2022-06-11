3 صناعات إستراتيجية على رأس أولويات القابضة الكيماوية.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس عماد حمدى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن الصناعة قاطرة نمو أي اقتصاد، وبالتالى بدورنا نحتاج لتنمية صناعات معينة مطلوبة محليا، ويمكنها خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير، على رأسها صناعة إطارات السيارات والورق والأسمدة، وهى بالفعل على رأس أولويات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،وحظيت بمناقشات خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة مؤخرا برئاسة الوزير.

أضاف حمدى لـ"اليوم السابع" أنه من المهم الإسراع بخطط تطوير شركتى الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة بالسويس ، من خلال دراسة تصنيع الأمونيا الخضراء ؛ لمواكبة التطور العالمى وحماية المناخ خاصة أن مصر تستضيف قمة المناخ بمؤتمر شرم الشيخ نوفمبر المقبل ، بجانب شركة راكتا لصناعة الورق بالإسكندرية من خلال أفكار جديدة ، منها استخدام جريد النخيل ؛لمواجهة أزمة الورق المحلية ،والحد من الاستيراد بشكل كبير وفقا لتوجيهات الدولة ، ولا سيما أن الجريد سيكون صديقا للبيئة .

وحول مشروع الإطارات، أشار عماد حمدى أنه كان هناك تحالفا يضم الإنتاج الحربى مع الهيئة العربية للتصنيع مع القابضة من خلال النقل والهندسة ؛لإنتاج إطارات لكافة المقاسات ، والآن تغير الوضع وباتت القابضة هى من ستقوم بعمل مصنع بصفة منفردة فى مصنع النقل والهندسة حفاظا على الأسر والعمال ، ومن خلال إطارات معنية أغلبها متعلقة بالمعدات والآلات الزراعية وبعض المركبات الصغيرة ، مشيرا لأهمية سرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام على اعتبار أن صناعة إطارات السيارات ،هى صناعة الذهب الأسود ؛نظرا لعوائدها الاستثمارية المرتفعة والسريعة مقارنة ببقية الصناعات .