وأشار الوزير اللبناني- في تصريح، اليوم- إلى أن الدولة ما زالت تدعم القمح بنسبة 100%، موضحا أن هناك احتكارا للدقيق عند أغلب التجار الذين يستغلون هذه الظروف، مشددا على ضرورة محاربة الاحتكار وسرقة المال العام، مشددا على أن لبنان به حاليا 46 ألف طن من القمح المدعوم، ومع ذلك لا يتوافر في الأسواق.

وأضاف إن إنتاج الخبز العربي يحتاج إلى 36 ألف طن شهريا من القمح، مؤكدا أن الحكومة تدعم القطاع الخاص كي يطعم الشعب اللبناني لا ليخزن القمح لديه أو ليحتكره أو يهربه من الباب الخلفي.

