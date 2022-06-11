ننشر أول صور للمنزل المنهار بقرية نزلة اقفص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ينشر اليوم السابع أول صور للمنزل المنهار بقرية نزلة اقفص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف .

ولقى شخصان مصرعهما اليوم السبت فى انهيار منزل بقرية نزلة اقفص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف ونقلتهم سيارات الإسعاف لمشرحة مستشفى الفشن المركزى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من مركز شرطة الفشن يفيد بإبلاغ الأهالى بانهيار منزل بقرية نزلة اقفص التابعة لمركز الفشن .

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف .

ونقلت سياراتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من "حسين.م.ع" 40 سنة، و"عبدالصمد.ح.ا" 35 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة

وشكلت الوحدة المحلية لمركز الفشن لجنة للانتقال إلى محل الواقعة وفتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار المنزل.