ننشر آخر صورة لـ الطبيبين ضحايا حادث طريق الجلالة

شهد طريق الجلالة، حادث مروع لاثنين من الأطباء أثناء عودتهما بعد قضاء فترة المصيف في العين السخنة؛ ولقيا مصرعهما فى الحادث، وكان الطبيبين نشرا صورة جمعتهما في الفندق اللذان نزلا فيه بمنطقة العين السخنة.

امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) داخل وخرج محافظة الشرقية، بصور الطبيبين الاثنين المتوفيين الدكتور محمد دغدة والدكتور محمد محمود نعيم، أطباء جراحة العظام في مستشفى الأحرار التعليمي؛ بعدما فارقا الحياة معًا كما اعتادا التزامل والصداقة والتقاط الصور معًا، فيما كانت الصورة الأخيرة مثار اهتمام الجميع، كونها كانت في المصيف بمنطقة العين السخنة، إذ انهالت التعليقات التي تشير إلى وفاة الطبيبين جراء الحسد، وأن العين حق والحسد مميت.

كان مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية قد نعى الطبيبين المتوفيين الدكتور محمد دغده والدكتور محمد محمود نعيم، أطباء جراحة العظام في مستشفى الأحرار التعليمي؛ اللذان توفيا في حادث أليم وقعَّ في طريق الجلالة أثناء عودتهما من العين السخنة.

وأشار بيان مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى تقديم العزاء والمواساة لأسرة وأصدقاء الطبيبين المتوفيين، وسط دعوات بأن يجعل الله قرارهما الجنة وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.