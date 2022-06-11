اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 06:54 م
أكرم القصاص
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مهرجان السويس للموسيقي والغناء ينطلق 24 يونيو الجاري

السبت، 11 يونيو 2022 06:29 م
مهرجان السويس للموسيقي والغناء ينطلق 24 يونيو الجاري أرشيفية
السويس - فريق المحافظات

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اعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إقامة مهرجان السويس للموسيقى والغناء في دورته الأولي بمتحف السويس القومي ايام 24و25و26من شهر يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والدكتور خالد العناني وزير السياحة والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيره الثقافة .
 
وأوضح أن المهرجان سيشهد حضور  نخبة من  فناني مصر ابرزهم الفنان هاني شاكر والفنان احمد جمال والفنانة حسناء والفنانة نسمة عبد العزيز والفنانة رحاب مطاوع والفنان اشرف وليد والفنان وليد حيدر والفنانة ريهام عبد الحكيم .
ويقود الفرقة الموسيقية المصاحبة لمقدمي الحفلات المايسترو الدكتور مصطفي حلمي والفنان احمد عامر.
كما تقدم فرقة صحبة سمسمية عددا من الأغنيات علي انغام السمسمية التي تشتهر بها محافظة السويس ومدن القناة .
 
 يعد هذا المهرجان الأول الذي يقام بمحافظات القناة والدلتا وبحضور عدد كبير من الفنانين  وتنظمه دار الأوبرا المصرية.
 
 

السويس

مهرجان الموسيقى

عبد المجيد صقر



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