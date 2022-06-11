مكافحة التهرب الجمركى تضبط تزويرا فى مستندات الإفراج عن سيارتين

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك، للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

بناءً على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط، بقيام شركة س . ت بالإفراج عن 4 سيارات، منها 2 سيارة ماركة رونج روفر و2 سيارة ماركة كيا بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات فى العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها .

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض ومحمد رفعت وعبدالله دسوقى وأحمد أسامة، رؤساء أقسام، تحت إشراف الأستاذ ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات .

حيث قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة بإستخدام السيارات، فتبين أن هناك تلاعبا فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك وإستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله .وبلغت التعويضات المستحقة مليون و778 ألف و 906 جنيه .

قررعبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 151 لسنة 2022 وطلبت الشركة التصالح وتم سداد مبلغ مبلغ 350 ألف جنيه بالقسيمة رقم 330712 فى 2022/6/6 وجارى سداد باقى المستحقات الجمركية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.