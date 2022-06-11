اليوم السابع
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محافظ القليوبية: 673 مليون جنيه قروض لـ3931 شاب ضمن "مشروعك"

السبت، 11 يونيو 2022 11:42 ص
محافظ القليوبية: 673 مليون جنيه قروض لـ3931 شاب ضمن "مشروعك" عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 3931 مشروع بإجمالي تكلفة 673 مليون جنيه، بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة وتم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن مركز ومدينة شبين القناطر جاء فى المركز الأول، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 911 مشروع بقيمة تمويل 170 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة بنها حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 1029 مشروع بتمويل بلغ 164 مليون جنيه.

ووجه المحافظ، القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، موضحا أن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم، وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل بالقليوبية .

 


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