فحص 55 حالة وإجراء 8 جراحات ناجحة لعظام الأطفال بمستشفى الكرنك بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن تشوهات عظام الأطفال أحد أشهر الأمراض التي من الممكن أن تتسبب في إعاقة بدنية تؤثر على قدرتهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، ولتخفيف المعاناة على أطفالنا، استضافت المستشفى الدكتور مصطفى بركة استشاري جراحة عظام الأطفال والتشوهات بجامعة عين شمس لمناظرة عدد من حالات الأطفال التي تعاني من مشكلات مختلفة.



وأضاف مدير مستشفي الكرنك الدولى لـ"اليوم السابع"، أنه جرت مناظرة أكثر من 55 حالة تضمنت ما يلي: (اختلافات خلقية في القدم والكاحل واليد - حالات القدم المفلطحة - حالات الشلل الدماغي - تشوهات مفصل الفخذ والركبة - ضعف أوتار اليد - حالات تقوس الساقين)، وبعد مناظرة الحالات تبين حاجة بعض الحالات لإجراء جراحة، وإجراء 8 عمليات ناجحة تضمنت ما يلي: (حالات استعدال لمفصل الركبة - استعدال مفصل الفخذ - تطويل أوتار للحالات التي تعاني من الشلل الدماغي - حالات إصلاح قدم مفلطحة - إصلاح اعوجاج الكاحل - نقل أوتار باليد).



وأوضح الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، أنه تم الاطمئنان على الحالات ومتابعهم في الأقسام الداخلية حتى استقرار حالتهم وخروجهم من المستشفى، وقد شارك في مناظرة الحالات وإجراء العمليات كلاً من الدكتور وسام الإسلام نجاح رئيس قسم العظام بالمستشفى، والدكتور أوليفر يسري أخصائي العظام بالمستشفى، والدكتور كمال حجاج أخصائي العظام بالمستشفى، والدكتور عمرو أحمد حسين أخصائي العظام بالمستشفى، والدكتور مايكل مجلي أخصائي العظام بالمستشفى، والدكتور مجدي متواضع أخصائي العظام بالمستشفى، والدكتور محمد حسن رضا أخصائي العظام بالمستشفى، والدكتور ديفيد فوزي أخصائي العظام بالمستشفى، والدكتور باسم راجي أخصائي العظام بالمستشفى، والدكتور محمد علي صادق أخصائي العظام بالمستشفى، والدكتور محمد عبدالنبي طبيب مقيم جراحة العظام بالمستشفى.



وحرصاً من إدارة المستشفى على إضفاء جو من البهجة على الأطفال؛ فقد قام كل من الدكتور خلف الله أحمد عُمر مدير المستشفى، والدكتور محمود عُمر المدير الطبي بالمستشفى، والدكتور مينا عماد مدير الأقسام الداخلية، بتوزيع عدد من الألعاب على الأطفال لتخفيف المعاناة عنهم، وتم إجراء جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 300 جنيه للعملية الواحدة.





أستاذ جراحة عظام أطفال من عين شمس يناظر 55 حالة بالأقصر (1)



أستاذ جراحة عظام أطفال من عين شمس يناظر 55 حالة بالأقصر (2)



أستاذ جراحة عظام أطفال من عين شمس يناظر 55 حالة بالأقصر (3)



أستاذ جراحة عظام أطفال من عين شمس يناظر 55 حالة بالأقصر (4)



أستاذ جراحة عظام أطفال من عين شمس يناظر 55 حالة بالأقصر (5)



أستاذ جراحة عظام أطفال من عين شمس يناظر 55 حالة بالأقصر (6)