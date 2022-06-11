عميد سياسة واقتصاد القاهرة: انتظام الامتحانات بالكلية وتصحيح الإجابات يوميا

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021 / 2022 وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا من حيث تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات وعقد الامتحانات على فترات يتم تعقيم المدرجات بين الفترات.

واضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك انتظام كامل فى أعمال الكنترولات بالكلية ويتم تصحيح نماذج الإجابة بشكل يومى بمجرد إنهاء الطلاب للاختبار خاصة وأن هناك بعض المواد تتم بنظام البابل شيت وهى التى يتم تصحيحها إلكترونيا .

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أن الكلية تجرى بعد التصحيح أعمال المراجعة والرصد اول باول تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب بعد انتهاء الامتحانات بفترة قصيرة.