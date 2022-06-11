شكوى من انتشار الناموس والبعوض بقرية ميدوم فى بنى سويف.. والمحافظ يرد

كتب - محمود أحمد عطا- بنى سويف - هانى فتحى

أرسل القارئ محمد عبد الباقى مهدى المقيم بقرية ميدوم بمركز الواسطى محافظة بنى سويف، شكوى لخدمة صحافة المواطن، من انتشار حشرات الناموس والبعوض بالقرية، مما يؤثر على صحة المواطنين.

وقال القارئ، "انقذونا من الناموس والبعوض المنتشر بالقرية ميدوم فى بنى سويف، وذلك نتيجة فتح خطي صرف صحي على مصرف مياه الأراضي الزراعية وبجوار المنازل بالقرى، مما يؤدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين أطفال القرية والأهالى".

من جانبه، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، لبحث ومعاينة شكوى بعض الأهالي بقرى ميدوم، صفط الشرقية وتوابعها بمركز الواسطى الذين يقيمون بالقرب من مصرف اللبيني بميدوم، حيث يتضررون من انتشار الناموس والبعوض، وذلك لتحديد أسباب المشكلة والحلول الممكنة وسرعة تنفيذها. وتوجه السكرتير العام، لمعاينة موقع الشكوى بصحبة أعضاء اللجنة التي ضمت مسئولي شركة مياه الشرب والمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي والوحدة المحلية، وعددا من أهالي تلك القرى، وذلك للوقوف ميدانياً على المشكلة ودراستها على أرض الواقع، بهدف وضع مقترح متكامل فنياً وعملياً لتوفير كافة متطلبات تحسين المنظومة.

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