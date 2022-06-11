سوق العملات القديمة بالمنصورة.. ورقة الـ100 بصورة القلعة بـ45 ألف جنيه.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

اعتاد شريف عمار أحد هواة وعشاق جمع العملات القديمة أن يبدأ يومه منذ ساعات الصباح الباكر بالعمل في شراء وبيع كل ما هو قديم ويعود تاريخه لمئات السنين.

وفي هذا الصدد، قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من سوق الشيخ حسانين بمدينة المنصورة، التقى خلاله بعم شريف، والذي استعرض خلاله أسعار العملات القديمة بكل أنواعها العربي منها والأجنبي.

وقال شريف عمار لـ"اليوم السابع"، إن أغلى العملات القديمة هي العملات المصرية الملكية، خاصة الإصدارات الأولى من عملات الملك فاروق، مشيرا إلى أنها تحظى باهتمام معظم هواة تجميع العملات القديمة؛ لأهميتها التاريخية وندرتها، وتصميمها المميز، حيث تكتسب قيمتها المادية من تاريخها والتوقيع المطبوع عليها.

وأشار إلى أن الـ100 جنيه القلعة بـ45 ألف جنيه، والخمسون قرش أبو الهول "الورقية" بـ20 ألف جنيه، ويبلغ سعر ربع جنيه الجمال "الأنسر" 2000 جنيه، والجنيه المعبد يتراوح سعره ما بين 13 إلى 14 ألف جنيه، وسعر الـ10 جنيهات البصلي يتراوح من 150 إلى 200 جنيه، والـ10جنيه المدنى الحمراء بـ100 جنيه.























