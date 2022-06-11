توقيع الكشف المجانى على 974 مواطنا ضمن قوافل "حياة كريمة" بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم مديرية الشئون الصحية قافلة طبية للكشف المجانى بقرية البحيرة بمركز إدفو، وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وصرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأن تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم هذه القافلة الطبية على مدار يومين والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية.

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 974 مواطنا ومواطنة مجاناً ، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضاً، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.



الكشف الطبى



قافلة حياة كريمة