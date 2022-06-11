بايدن عن أول جلسة علنية لتحقيقات اقتحام الكونجرس: ديمقراطيتنا مازالت فى خطر

كتبت : نهال أبو السعود

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأول جلسة علنية عقدها مجلس النواب لمناقشة ملف التحقيقات الخاص بأحداث 6 يناير 2021 ، المعروفة باسم "اقتحام الكونجرس"، محذراً فى الوقت نفسه من أن الديمقراطية الأمريكية مازالت فى خطر.

ووفقا لشبكة سي ان ان، افتتح بايدن ، الذي كان يتحدث في ميناء لوس أنجلوس، ملاحظاته حول ‏التضخم، مساء الجمعة بالتعليق علي الجلسة العامة الأولى للجنة التحقيقات فى أحداث اقتحام الكونجرس، والتي عقدت في الليلة السابقة.‏

وقال بايدن: "كان تمرد السادس من يناير من أحلك الفصول في تاريخ أمتنا اعتداء وحشي على ‏ديمقراطيتنا، هجوم وحشي على تطبيق القانون ، وفقد البعض حياتهم ، وسمعنا عن ذلك الليلة ‏الماضية مرة أخرى."‏

وتابع بايدن: "من المهم أن يفهم الشعب الأمريكي ما حدث حقًا ولكي نفهم أن نفس القوى التي قادت ‏يوم 6 يناير لا تزال تعمل حتى اليوم. إنه يتعلق بديمقراطيتنا نفسها. علينا حماية ديمقراطيتنا. أعلم أنه ‏يبدو مبتذلًا لقول ذلك ".‏

واعترف بايدن، بأنه لا يتوقع أن يكون الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية "تحديًا مباشرًا" ، وحذر من أن ‏‏"المعركة من أجل روح أمريكا لم تكسب بعد. "‏

وقال الرئيس إنه لم يكن لديه وقت لمشاهدة جلسة الاستماع مساء الخميس، لكنه أشار إلى أن الجمهور ‏الأمريكي سيتعلم الكثير في الجلسات القادمة ، ومن المقرر عقد ثلاثة منها الأسبوع المقبل.‏

عرضت اللجنة قضيتها بشهادات فيديو، ولقطات من التمرد، وشهادة شهود في الغرفة لوصف كيف ‏أدت المزاعم الكاذبة المتكررة للرئيس السابق ترامب حول انتخابات 2020 إلى اقتحام مؤيديه لمجمع ‏الكابيتول.‏