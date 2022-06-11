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النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى حول مصرع طفل فى حادث تصادم بأوسيم

السبت، 11 يونيو 2022 11:30 م
النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى حول مصرع طفل فى حادث تصادم بأوسيم مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع طفل صدمه أتوبيس بأوسيم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تقرير طبى حول حالة الطفل.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى بمنطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أتوبيس اصطدم بطفل، ما أسفر عن إصابته، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق الأتوبيس، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 


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