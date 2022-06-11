اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 05:22 م
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القبض على شباب يستعرضون بدراجات نارية في شوارع الدقهلية

السبت، 11 يونيو 2022 04:30 م
القبض على شباب يستعرضون بدراجات نارية في شوارع الدقهلية دراجه ناريه، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله بعض الأشخاص، يقومون بحركات استعراضية باستخدام دراجات نارية بالدقهلية، ما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية.
 تم تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 5 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم)، وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (عدد 5 دراجات نارية "من بينهم اثنتان بدون لوحات معدنية").
بمناقشتهم قرروا بتواجدهم في المكان المشار إليه، ابتهاجاً بحفل عُرس صديقهم.. وأضافوا بعدم حملهم رخص قيادة أو تسيير فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

تعطيل المرور

استعراض

الدقهلية

الداخلية



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