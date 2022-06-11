الصناعات الغذائية: مبادئ الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على حقوق العمال أولوية

قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعة الغذائية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، إن الحركة العمالية النقابية الفترة المقبلة وخلال الدورة النقابية 2022/2026، لابد أن تهدف إلى تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى من أبزر بنودها الحفاظ على حقوق العمال، مع الأخذ فى الاعتبار أنه على العامل واجبات كما له حقوق عليه أن يلتزم بها، بحيث يكون شعار المرحلة المقبلة "العمل ثم العمل ثم العمل".

وأضاف عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عقب ترشحه لدورة نقابية ثانية لرئاسة النقابة العامة للصناعة الغذائية، اليوم السبت،: أن نهضة مصر التى يسعى إليها الرئيس وكافة مؤسسات الدولة، لن تتحقق إلا بالعمل والتفانى فيه، وبالتالى لابد أن يكون نهج العمال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف، ولابد من تطوير شروط الترشح خلال الدورة النقابية المقبلة بحيث يتم إنشاء أكاديمية للتعليم النقابى، بحيث يجتاز كل من يرغب فى الترشح بالعمال النقابى هذه الأكاديمية، لتحسين وتطوير مستوى المرشحين بالعمل النقابى، خاصة أن العمل النقابى تطوعى يتطلب قدرة الشخص على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ومصالح العاملين والشركات.

وبدأت فى التاسعة من صباح اليوم السبت، وزارة القوى العاملة فى تلقى طلبات الترشح لمجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، شملت العاملين بالصناعات الغذائية، المرافق العامة، الزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، البريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الإنتاج الحربى، النقل الجوى، المالية والضرائب والجمارك، الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية الاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الأحد، والطعون على أسماء المرشحين بعد غد الإثنين، والبت فى الطعون على أسماء المرشحين الثلاثاء المقبل، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجارى، على أن تجرى الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجارى، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.