اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 12:48 م
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السيطرة على حريق داخل مخزن فى عين شمس دون إصابات

السبت، 11 يونيو 2022 12:30 م
السيطرة على حريق داخل مخزن فى عين شمس دون إصابات السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن أدوات مدرسية فى منطقة عين شمس، دون وقوع أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق مخزن

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

عين شمس



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