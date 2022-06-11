وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /السبت/، أنه عقب دخول القانون الذى وقعه زيلينسكى حيز التنفيذ، سيتم توسيع إمكانية استخدام مقاتلي الدفاع الإقليمي في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أنه قبل دخول القانون حيز التنفيذ، كان على المشاركين في الدفاع عن أراضي أوكرانيا تنفيذ مهامهم داخل المنطقة أو المجتمع المخصص لهم.

وكان القائد السابق لكتيبة قوات دفاع خيرسون ديمترى كوزمينكو، قد دعا سابقا زملاء سابقين من مدن أوكرانية أخرى إلى إلقاء أسلحتهم.