الحبس 3 سنوات لعامل وسنة لآخرين لقيامهم بالتعدى على شاب وإحداث به عاهة بجرجا

قررت محكمة جنايات سوهاج بجلستها اليوم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبد المنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وأمانة سر عصام الألفى بحبس ع. ج. ر لمدة 3 سنوات وحبس ه. ع. ح وس. ج. ر لمدة سنة وذلك غيابيا لقيامهم بالتعد على شاب وإحداث عاهة مستديمة به.

ترجع الواقعة إلى شهر إبريل من العام الماضى والتى تم قيدها تحت رقم 87 لسنة 2022 كلى جنوب سوهاج حيث قام المتهم الأول بالضرب متعمدا على المجنى عليه خ. ا. ع بأن كال له عدة ضربات على كف اليد اليسرى وأحداث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى سببت لديه عاهة مستديمة وقيام المتهم الثانى بضرب المجنى عليه عمدا مع المتهم الأول وإحداث إصابته باليد اليمنى والتى استلزمت علاج مدة تزيد عن عشرين يوما وقيام المتهم الثالث بالتعد بالضرب على المجنى عليه وإحداث إصابته برأسه والتى استلزمت مدة علاج لا تزيد عن 20 يوما وذلك حيث قام المتهمين الثلاثة باستخدام العصى الشوم فى واقعة التعدى على المجنى عليه بسبب خلافات بينهم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج قررت بجلستها قبل ذلك برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبد المنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور وكيل النائب العام المستشار مصطفى أمين طنطاوى وأمانة سر عصام الألفى بإحالة أوراق جورج سلامه يوسف 26 سنة عامل إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

و قام المتهم فى 6/6/2021 بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بقتل والده عمدا مع سبق الإصرار والترصد وقتل أمال. ر. ن ومارينا. س. ى والطفل أباكر. م. س والطفلة إنجى. م. س وعزيزه. ر. ن. ف مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لهذا الغرض ساطورا أستخدمه فى ارتكاب الواقعة.