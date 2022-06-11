الجنايات تعيد فتح باب المرافعة فى تظلم متهم على منعه من التصرف فى أمواله

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة فتح باب المرافعة في نظر تظلم هاني فتحي بولس، على قرار منعه من التصرف في أمواله، لاتهامه في قضية غسيل أموال، المقيدة برقم 2500 لسنة 2020 إداري التجمع، والمقيدة برقم 7 لسنة 2020 حصر غسل أموال القاهرة الجديدة، بجلسة 13 يوليو لتقديم صورة من بيان النائب العام "اوامر تحفظ".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمود زيدان وسكرتارية أحمد مصطفى.