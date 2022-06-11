الإثنين.. آخر موعد لقبول طلبات وظيفة أخصائى خدمات مالية بالوادى الجديد

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بالتنسيق مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالخارجة ، أن أخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل على 40 فرصة عمل على وظيفة أخصائى خدمات مالية برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوب بعد غد الإثنين .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية ، وأدى الخدمة العسكرية، والسن لا يزيد عن 30 سنة ، ومؤهل عالى مناسب ، وحسن الخلق وخبرة في الأعمال الإدارية والخدمية الميدانية ، ومن أبناء قرى مركز الخارجة ، وسوف يحصل المتقدم علي مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وصحية وفرص للترقية بالجهاز الإداري للجمعية.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أن الطلبات والمقابلات الشخصية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمكتب عمل الخارجة ، ومكتب تشغيل الخارجة ، ومكتب عمل باريس ، ومكتب عمل بولاق ، وسوف يتم الاختيار بمعرفة لجنة من الجمعية لمن تجاوزوا المقابلة الشخصية من المتقدمين .