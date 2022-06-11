الأوقاف تطلق مبادرة "حج مبرور" لتوعية الحجاج بالأحكام والمناسك

كتب ـ على عبد الرحمن

قالت وزارة الأوقاف، إنه إسهامًا منها في توعية الحجيج بأحكام ومناسك الحج ، وبيان عظمة الإسلام ويسره وسماحته في أداء هذه الشعيرة ، قررت وزارة الأوقاف إطلاق مبادرة "حج مبرور ".

وذكر بيان للوزارة أن المبادرة تشمل:

أولا: طبع 20 ألف نسخة من كتاب " التيسير في الحج " الصادر عن وزارة الأوقاف لتوزيعه على حجاج جمهورية مصر العربية لهذا العام كهدية من وزارة الأوقاف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.

ثانيًا: عقد سلسلة من الدروس والندوات للحجاج قبل سفرهم بالمحافظات وفي المطارات ، فضلا عن سفر (21) إمامًا وواعظة لمرافقة بعثات حج وزارات الداخلية والسياحة والتضامن للإجابة على تساؤلات الحجاج أثناء فترة أداء المناسك .

ثالثا: عقد مسابقة "معلومة وسؤال" وتضمن 20 معلومة عن الحج وما يتصل به ، وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.