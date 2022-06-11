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الأوقاف تطلق مبادرة "حج مبرور" لتوعية الحجاج بالأحكام والمناسك

السبت، 11 يونيو 2022 12:50 م
الأوقاف تطلق مبادرة "حج مبرور" لتوعية الحجاج بالأحكام والمناسك الحج - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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قالت وزارة الأوقاف، إنه إسهامًا منها في توعية الحجيج بأحكام ومناسك الحج ، وبيان عظمة الإسلام ويسره وسماحته في أداء هذه الشعيرة ، قررت وزارة الأوقاف إطلاق مبادرة "حج مبرور ".
 
وذكر بيان للوزارة أن المبادرة تشمل:  
 
أولا: طبع 20 ألف نسخة من كتاب "التيسير في الحج" الصادر عن وزارة الأوقاف لتوزيعه على حجاج جمهورية مصر العربية لهذا العام كهدية من وزارة الأوقاف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.
 
ثانيًا: عقد سلسلة من الدروس والندوات للحجاج قبل سفرهم بالمحافظات وفي المطارات ، فضلا عن سفر (21) إمامًا وواعظة لمرافقة بعثات حج وزارات الداخلية والسياحة والتضامن للإجابة على تساؤلات الحجاج أثناء فترة أداء المناسك .
 
ثالثا: عقد مسابقة "معلومة وسؤال" وتضمن 20 معلومة عن الحج وما يتصل به ، وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.
 
 

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