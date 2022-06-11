اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 12:44 م
أكرم القصاص
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استمرار حبس شخص استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يوما

السبت، 11 يونيو 2022 12:44 م
استمرار حبس شخص استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 
 
كانت النيابة العامة بالقاهرة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين. 
 
 
وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات الأولية، التي كشفت أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.
 
وأكدت معلومات وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه شخصين والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير أحدهما إلى إحدى الدول ونجل الآخر إلى دولة أخرى وتوفير فرص عمل لهما بتلك الدولتين" على خلاف الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
 

نصب

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