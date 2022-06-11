إزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية في المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تنفيذ الإزالة الفورية لحالات التعدي وتحرير محضر للمخالفة.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركز سمالوط، 6 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، حيث شملت الحملات قري (السلام – منقطين – شوشة – السرارية – بني سمرج – طحا)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقضاء على كافة أشكال التعديات المخالفة.

كما تمكنت الوحدات المحلية لمركزي بني مزار – مطاي، من إزالة 3 حالات تعدي، منها حالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار، وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية بردنوها التابعة لمركز مطاي.



إزالة حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص (1)



إزالة حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص (2)



إزالة حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص (3)



إزالة حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص (4)



إزالة حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص (5)