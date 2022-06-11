إحالة أوراق عامل للمفتى لاتهامه بقتل شقيقته وزوجها وطفلتيهما الرضيعة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس. إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتى الجمهورية لاتهامه بقتل شقيقته وزوجها وطفلتيهما الرضيعة، بدائرة قسم الكوثر.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضى بدائرة قسم الكوثر، عندما وجهت النيابة للمدعو إ . ع 19 سنة عامل، تهمة قتل شقيقته ف . ع 20 سنة ربة منزل، وزوجها أ . أ 24 سنة عامل، وطفلتيهما الرضيعة م . أ 8 أشهر حيث توجه إلى مسكنهم وتأكد من نومهم وقام بضرب المجنى عليهما الأولى والثانية بإسطوانة بوتاجاز وتوصيل الإسطوانة بمصدر حرارى وإشعال النيران بالمكان، مما تسبب فى إصابتهم التى أودت بحياتهم، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج بجلستها اليوم بحبس ع . ج . ر لمدة 3 سنوات وحبس ه . ع . ح و س . ج . ر لمدة سنة وذلك غيابيا لقيامهم بالتعدى على عامل وإحداث عاهة مستديمة به.

ترجع الواقعة إلى شهر إبريل من العام الماضى والتى تم قيدها تحت رقم 87 لسنة 2022 كلى جنوب سوهاج حيث قام المتهم الاول بالضرب متعمدا على المجنى عليه خ . ا . ع بأن كال له عدة ضربات على كف اليد اليسرى وأحداث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى سببت لديه عاهة مستديمة وقيام المتهم الثانى بضرب المجنى عليه عمدا مع المتهم الاول وإحداث إصابته باليد اليمنى والتى استلزمت علاج مدة تزيد عن عشرين يوما وث=قيام المتهم الثالث بالتعدى بالضرب على المجنى عليه وغحداث إصابته برأسه والتى أستلزمت مدة علاج لا تزيد عن 20 يوما وذلك حيث قام المتهمين الثلاثة بإستخدام العصى الشوم فى واقعة التعدى على المجنى عليه بسبب خلافات بينهم.