أوكرانيا.. انفجار قوى فى منطقة أفديفكا بدونيتسك الواقع بها مصنع كيميائى

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/، بوقوع انفجار قوى فى منطقة أفديفكا بدونيتسك، بجنوب شرق أوكرانيا، حيث يقع المصنع الكيميائى.
وأشارت القناة إلى أن سحابة كبيرة تشبه "سحابة فطر" ظهرت مباشرة بعد سلسلة من الهجمات، تزامنا مع شن القوات الأوكرانية قصفا مساء اليوم على دونيتسك.
يذكرأن، وقع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، قانونا يسمح بإرسال عسكريين من قوات الدفاع الإقليمية إلى مناطق العمليات القتالية.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء /السبت/، أنه عقب دخول القانون الذى وقعه زيلينسكى حيز التنفيذ، سيتم توسيع إمكانية استخدام مقاتلي الدفاع الإقليمي في جميع أنحاء البلاد.
يذكر أنه قبل دخول القانون حيز التنفيذ، كان على المشاركين في الدفاع عن أراضي أوكرانيا تنفيذ مهامهم داخل المنطقة أو المجتمع المخصص لهم.
وكان القائد السابق لكتيبة قوات دفاع خيرسون ديمترى كوزمينكو، قد دعا سابقا زملاء سابقين من مدن أوكرانية أخرى إلى إلقاء أسلحتهم.
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