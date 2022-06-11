أوكرانيا.. انفجار قوى فى منطقة أفديفكا بدونيتسك الواقع بها مصنع كيميائى

وأشارت القناة إلى أن سحابة كبيرة تشبه "سحابة فطر" ظهرت مباشرة بعد سلسلة من الهجمات، تزامنا مع شن القوات الأوكرانية قصفا مساء اليوم على دونيتسك.

يذكرأن، وقع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، قانونا يسمح بإرسال عسكريين من قوات الدفاع الإقليمية إلى مناطق العمليات القتالية.