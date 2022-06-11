أوقاف القليوبية: إقبال كبير من الأطفال للمشاركة بالنشاط الصيفي فى المساجد

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم السبت، انضباط النشاط الصيفى للطفل بمساجد المحافظة والتي تم اعتمادها من قبل الوزارة، حيث أكد أن مساجد القليوبية تحولت إلى مصدر من مصادر المعرفة ومركزا ثقافياً تنويرياً منفرداً بثقة الأسرة المصرية وشعورهم بأن أطفالهم فى أمان بين يدي أئمة الأوقاف، وهم يبثون فى عقول أطفالهم المصطلحات والأفكار الدينية وكذا نشر منظومة القيم والأخلاق الإنسانية التى حثت عليها جميع الأديان.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، في بيان لها، أن مساجد النشاط الصيفي بالقليوبية شهدت إقبالا منقطع النظير من أطفال الأسرة المصرية بالقليوبية، ومن ناحيته وجه وكيل الوزارة على جميع الأئمة بحسن استقبال الأطفال وتشجيعهم على القراءة وحفظ القرآن وضرورة الأخذ بأيديهم إلى المفاهيم الصحيحة والثقافة الدينية الملائمة لأعمارهم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الدولة لن تسمح بترك أطفالنا لقمة سائغة وفريسة سهلة لجماعات التطرف والضلال وكارهي الوطن ومؤسساته، وستظل أوقاف القليوبية على عهدها في خدمة بيوت الله من ناحية المبنى ومن ناحية المعنى.



إقبال كبير من الأطفال



الأطفال المشاركين بالبرنامج



الأطفال بالمساجد



النشاط الصيفى للأطفال بمساجد القليوبية



جانب من مشاركة الأطفال