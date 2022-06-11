أسعار الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية 11-6-2022

كتب - إسلام سعيد

أغلق سوق الذهب العالمي على ارتفاع ملحوظ لتسجل أونصة الذهب مستويات فوق 1870 دولارا مقابل 1840 دولارا، وذلك مع استمرار التضخم في الصعود، وسجلت الأونصة ارتفاع بنسبة 1.4% إلى 1873.58 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1875.50 دولار.

أما عن وضع سوق الذهب في مصر، فقد ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 يونيو 2022 ارتفاع 8 جنيهات في ختام جلسات التداول الأسبوعي، وفق سعر الإغلاق بالبورصة العالمية أمس الجمعة، إذ ارتفع السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1871 دولارا مما تسبب في صعود الذهب بمصر من 995 إلى 1003 جنيهات للجرام من العيار الرئيسي 21.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 860 جنيها

عيار 21 يسجل 1003 جنيهات

عيار 24 يسجل 1146 جنيها

الجنيه الذهب 8024 جنيها

أونصة الذهب 1871 دولارا

شهدت أسعار الذهب طلب مرتفع على المستوى العالمي، حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد قراءات التضخم الأمريكية المرتفعة التي عززت الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة وارتفع سعر الذهب الفوري

تسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو 2022، مما يشير إلى أن الفدرالي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى سبتمبر، مما أرسل الذهب إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1824.63 دولارًا.

لكن الأصول الآمنة سرعان ما تلاشت الخسائر حيث قام المستثمرون بتقييم التداعيات الاقتصادية، مع حصول السبائك على دفعة أخرى بعد أن أظهر مسح جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك الأميركي قد انخفضت إلى مستوى قياسي منخفض في أوائل يونيو وسط ارتفاع أسعار البنزين.

ويبدو أن مصير الذهب سيكون متوقف على اجتماع الفدرالي الأسبوع المقبل، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 973.91 دولار لكن البلاديوم تراجع 0.1% إلى 1922.82 دولار.