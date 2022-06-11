أخبار الاقتصاد اليوم.. التجارة تؤكد على تعزيز الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 11-6-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من ابرزها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين دول القارة الإفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم حالياً، مشيرة إلى أهمية العمل على توافق الرؤى بين دول القارة

وزيرة التجارة: حريصون على تعزيز جهود دول أفريقيا لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين دول القارة الإفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم حالياً، مشيرة إلى أهمية العمل على توافق الرؤى بين دول القارة لتبني موقف موحد يعكس مصالحها المشتركة داخل منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة المنعقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيه الجاري بمدينة جنيف السويسرية.

وقد شارك فى الاجتماع الدكتورة انجوزى ايويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية ، والسفير البرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقى ، وباميلا كوك الرئيس التنفيذى لمركز التجارة الدولى ، كما شارك الدكتور بيندكيت اوراما رئيس بنك الاستيراد والتصدير الافريقى عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وأدار الاجتماع لوك اتنجا وزير التجارة الكاميرونى

غرفة الحبوب: مد حظر تصدير الفول والقمح والزيت والمكرونة يساهم فى توفير السلع

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة أن قرار وزارة الصناعة والتجارة‪ بمد باستمرار حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة ولمدة 3 أشهر يأتى فى صالح المواطن وفى إطار حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين كافة السلع الغذائية للمواطن المصرى طوال الوقت.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن جميع السلع متوفرة فى الأسواق وانه طوال فترة جائحة كورونا لمم نشهد نقص فى اى سلعة نتيجة اتخاذ الدولة خطوات استباقية لتأمين كافة السلع الغذائية.

الضرائب: إنشاء وحدة دعم المستثمرين لحل كافة المعوقات والمشاكل

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الاهتمام الذي يوليه وزير المالية بالوقوف على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع، مشيرًا إلى حرص مصلحة الضرائب على تحقيق العدالة الضريبية والتيسير على المستثمرين وإزالة كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي والحفاظ على حقوقهم وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة .

وفي هذا الإطار كشف " عبد القادر " عن صدور قرار رقم (277) لسنة 2022 بإنشاء وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين ، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات الواردة منهم

وزراء التجارة الأفارقة يتبنون المقترح المصرى الخاص بتحديات الأمن الغذائي

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اجتماع وزراء التجارة الافارقة والمنعقد بمدينة جنيف السويسرية قد اختتم فعالياته باعتماد الإعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية، والذى يتضمن دعم وتبنى المقترح المصرى الخاص بمساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والتوصية برفعه الى المؤتمر الوزارى الثانى عشر والذى ستنطلق فعالياته غداً.

وقالت الوزيرة، إن المقترح المصرى والذى اعده المكتب التجارى المصرى بجنيف بالتنسيق مع البعثة الدائمة وقطاع الاتفاقيات التجارية بالقاهرة يركز على محورين اساسيين، الأول تفعيل قرار مراكش الخاص بالاثار السلبية لعملية اصلاح التجارة فى السلع الزراعية على الدول النامية المستورد الصافى للغذاء من خلال تبنى برنامج عمل فى لجنة الزراعة بالمنظمة يهدف الى انشاء آلية تمويل تعوض فارق ارتفاع الاسعار العالمية ، مع الاحتفاظ بحقوق الدول النامية وعدم خفض محاور الدعم المحلى الخاص بالتنمية.