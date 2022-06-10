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وليامز ولعمامرة يبحثان التطورات الليبية ويؤكدان ضرورة تجنب أية أعمال استفزازية

الجمعة، 10 يونيو 2022 04:17 م
وليامز ولعمامرة يبحثان التطورات الليبية ويؤكدان ضرورة تجنب أية أعمال استفزازية ستيفاني وليامز
كتب أحمد علوى

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قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إنها اتفقت خلال اجتماع مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أهمية الحفاظ على الهدوء وتجنب أية استفزازات أو خطابات تحريضية.

 

وأشارت وليامز، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنها ناقشت مع لعمامرة التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة، لافتة إلى أن وزير الخارجية الجزائري جدد التأكيد على موقف بلاده أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة.

 

وأضافت أن لعمامرة أعرب عن "دعم الجزائر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وضرورة إنهاء العمل في المسار الدستوري الذي يملكه ويقوده الليبيون خلال الجولة القادمة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي ستنعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري/انتخابي متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية".

 


الامم المتحدة

ليبيا

الخارجية الجزائرى

أخبار العرب



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