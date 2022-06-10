وفاة بسيمة نفادى مدير تحرير " أ ش أ " الأسبق عن عمر يناهز 78 عاما

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تم عقب ظهر اليوم الجمعة تشييع جثمان الكاتبة الصحفية بسيمة نفادي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق والتي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز 78 عاما إثر صراع مع المرض استمر لعدة أشهر.

وولدت الفقيدة الراحلة عام 1944 وتخرجت في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الفرنسية عام 1967، حيث التحقت عقب تخرجها للعمل كمترجمة صحفية للغة الفرنسية بوكالة أنباء الشرق الأوسط وسبق لها الإعارة للعمل بجريدة الاتحاد الإماراتية ووكالة الأنباء الفرنسية.

وتنقلت الفقيدة الراحلة في العمل بين أقسام الوكالة المختلفة، حيث عملت لسنوات عديدة محررة دبلوماسية ثم مديرة للتحرير، كما سبق لها العمل مستشارا إعلاميا بجنيف خلال الفترة من 1998 وحتى عام 2006، ثم عادت للعمل مديرة لمركز التدريب الصحفي بالوكالة التي قامت بتأسيسه، ثم عملت مستشارا لرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة حتى عام 2013 .