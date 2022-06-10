ميقاتى: من الضرورى إتمام التشكيل الحكومى دون شروط وتعقيدات

إيمان حنا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي ضرورة أن يختار المجلس النيابي من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة الجديدة، وأن يكون التشكيل الحكومي من دون شروط وتعقيدات يضعها أى فريق في وجه الرئيس المكلّف، وشدد على أن الانتخابات الرئاسية قد تتأخر ولكنها ستحصل، وفق بيان لحكومة لبنان.

وشخص ميقاتى الحالة اللبنانية فى ظل السياقات التاريخية والسياسية خلال العقود الماضية، وصولاً إلى الانتخابات الأخيرة، والسيناريوهات المتوقعة على صعيد تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية والعلاقات بين القوى السياسية المختلفة.

وأضاف ميقاتى قائلا: "لقد بات لبنان على مفترق طرق، ومن المستحيل أن نستمر على النهج ذاته الذي كان سائدا، من هنا يجب الانطلاق من اتفاق الطائف وتدعيمه والبناء عليه وتطوير ما يحتاج إلى تطوير منه"، وشدد على أهمية اللامركزية الواردة ضمن اتفاق الطائف باعتبارها خياراً مناسباً في المرحلة المقبلة للتعامل مع الأوضاع السياسية والإدارية، بما يحفظ وحدة الدولة اللبنانية ضمن تنظيم للمقيمين فيها".

وأكد على ضرورة الوصول إلى طاولة حوار وطني للبحث في اي لبنان نريد، كما شدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الطائف فيما يتعلق يإلغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ واقرار قانون جديد للانتخابات على اسس وطنية.

وعلى الصعيد الاقتصادي لفت ميقاتي الى حجم الأزمة الاقتصادية وخطورتها، مؤكدا أن لبنان سيعبر هذه المرحلة الصعبة إذا سار على الخط المرسوم من خلال تطبيق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واجراء الاصلاحات الاساسية التي تضع لبنان على سكة التعافى.